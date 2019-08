In wieweit kann der Mensch den Klimawandel beeinflussen?

brilon-totallokal: Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Olsberg, die Senioren-Union, die Junge-Union und der CDU-Stadtverband Olsbergladen Sie zu einem Gedankenaustausch über das Thema „Welchen Beitrag kann Kommunalpolitik zum Klimaschutz leisten“ ein.

Der öffentliche politische Stammtisch findet Mittwoch, 14. August 2019, 18 Uhr, im Gasthof Plitt-Schepers in Wulmeringhausen statt.

Klimaschutz ist wichtig, aber wir sollten nicht in Hysterie verfallen. Wenn Sie Ideen und Anregungen zu dem Thema haben, und wenn Sie sich nicht von anderen vorschreiben lassen möchten, welches Auto Sie in Zukunft fahren und wie Sie zukünftig verreisen, dann sollten Sie an unserer Gesprächsrunde teilnehmen.

Nach kurzen Statements von: Bürgermeister Wolfgang Fischer, Fraktionsvorsitzender Burkhard Stehling, Stadtverbandsvorsitzende Hiltrud Schmidt, die Vorsitzenden der JU Ira Sangermann und Simon Sabinartz sowie dem Vorsitzenden der SU Karl Metten werden wir in einem lockeren Gespräch miteinander diskutieren, welchen Weg wir in Olsberg gehen wollen.

Auch Nichtmitglieder sind gerne eingeladen.

Quelle: Hiltrud Schmidt