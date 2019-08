Elf junge Menschen starten in die Ausbildung bei Stratmann

Auszubildende starten bei Stratmann ins Berufsleben

brilon-totallokal: Bestwig/Brilon. Einige Tage Alltagsluft in der Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft haben sie inzwischen schon geschnuppert. Elf junge Menschen haben Anfang August ihre Ausbildung bei Stratmann begonnen.

Pünktlich zum Ausbildungsstart am 1. August fand ein gemeinsamer Termin mit allen „Neuen“ statt. An diesem Tag hatten die Auszubildenden die Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen und erste Eindrücke vom Unternehmen zu sammeln. Das Unternehmen sowie das Dienstleistungsangebot und die verschiedenen Standorte stellte Christina Hensel vor. Auch Kristof Gudera als Betriebsratsvorsitzender begrüßte die neuen Fach- und Arbeitskräfte von morgen. Anschließend bekamen die Auszubildenden noch einen ersten Einblick in den Standort in Brilon.

Alina Gierse und Carsten Gödde haben ihre Ausbildung zur Industriekauffrau und zum Industriekaufmann in der Verwaltung am Standort Bestwig aufgenommen. Zum Berufskraftfahrer werden Fabian Schwenke (Brilon), Philipp Kopske (Paderborn), Tobias Völker (Warburg) und Robert Gerstner (Bad Wildungen) ausgebildet. Oury Bah beginnt in der Bestwiger Werkstatt seine Ausbildung zum Mechatroniker. Auch in diesem Jahr werden im Unternehmen mit Angelina Boecker und Marc Brüne an den Standorten in Brilon und Paderborn wieder zwei Auszubildende zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft eingestellt. Luisa Öchel und Matthias Michel haben im August ihre Ausbildung zur Kauffrau und Kaufmann für Bürokommunikation an den Standorten Nentershausen und Bad Wildungen angefangen.

Insgesamt bildet Stratmann an allen Standorten derzeit 29 junge Menschen aus, vom Berufskraftfahrer über Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft bis hin zu Fachinformatikern und auch duale Studiengänge sind möglich.

