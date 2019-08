Stadt Olsberg zeichnet ehrenamtlichen Einsatz aus

Jetzt Vorschläge einreichen

brilon-totallokal: Olsberg. Ehrenamtlicher Einsatz und „Muskelhypothek“ bringen in der Stadt Olsberg viele Dinge voran, die die „öffentliche Hand“ allein nicht stemmen könnte – das gilt im Verein ebenso wie bei gemeinsamen Projekten oder in einer Dorfgemeinschaft. „Bürger sind für Bürger aktiv – ehrenamtliches Engagement ist Arbeit für die Zukunft unserer Stadt und ihrer Bürger“, unterstreicht Bürgermeister Wolfgang Fischer. In der Stadt Olsberg hat das Ehrenamt deshalb einen ganz besonderen Stellenwert. Ein Zeichen dafür ist der Preis für bürgerschaftliches Engagement, der jährlich im Rahmen des Neujahrsempfangs verliehen wird. Bürgerinnen und Bürger können jetzt Vorschläge machen, wer ausgezeichnet werden soll.

Der Preis ist mit insgesamt 2.000 Euro dotiert. „Im Mittelpunkt steht dabei bürgerschaftlicher Einsatz, der wichtige Impulse in die Allgemeinheit gibt“, so Wolfgang Fischer. Inhaltlich gibt es dabei kaum Beschränkungen: Unterhaltungs- und Pflegearbeiten können ebenso gefördert werden wie neue Projekte – zum Beispiel an Kindergärten und Schulen, Sport- und Spielanlagen, Dorfgemeinschaftseinrichtungen oder öffentlichen Anlagen. Der Preis kann ebenfalls an Personen verliehen werden, die sich in besonderem Maß ehrenamtlich oder im sozialen Bereich engagieren. Ziel ist es, mit dem Preis beispielhaft Projekte auszuzeichnen, mit denen Bürgerinnen und Bürger Verantwortung für gemeinschaftliche Aufgaben übernehmen.

Wolfgang Fischer lädt deshalb alle Bürgerinnen und Bürger ein, Vorschläge zum Preis für bürgerschaftliches Engagement bis spätestens Montag, 16. September, bei der Stadt Olsberg, Johannes Axmann, Bigger Platz 6, 59939 Olsberg, oder per E-Mail an johannes.axmann@olsberg.de einzureichen. Zwar könne nicht jedes Projekt ausgezeichnet werden, so Bürgermeister Fischer – ehrenamtlicher Einsatz lohne sich aber trotzdem immer: „Wo aktive Bürgerinnen und Bürger sind, da ist in einer Stadt auch Zukunft.“

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon