„Faszination Zweirad“ zum Anfassen

20.000 Besucher beim Motorrad-Festival erwartet

brilon-totallokal: Olsberg. Faszination Zweirad – Motorrad-Fans wissen, was das bedeutet. Sie und alle anderen Interessierten erwartet ein ganz besonderes Motorrad-Erlebnis: Vom 16. bis 18. August findet das 13. Olsberger Motorrad-Festival statt. „Heiße Öfen“, Live-Musik und jede Menge Erlebnis rund ums Zweirad ergänzen sich hier zu einer stimmungsvollen Kombination. Rund 20.000 Besucher werden zum Motorrad-Festival im Sauerland erwartet.

Zumal Sauerland und Biken zwei Dinge sind, die hervorragend zusammenpassen. Auf der einen Seite die landschaftlich schönen Strecken, auf der anderen das Motorradfahren – „Freiheit pur“ sowie ein hoher Spaß- und Genussfaktor. Daher gilt das Sauerland unter den Motorradfans seit langem als Geheimtipp.

Und in Olsberg ist „Motorrad pur“ garantiert: Rund um die Konzerthalle sind auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 15.000 Quadratmetern rund 70 Hersteller und Zulieferer vertreten, die in der Motorradszene Rang und Namen haben. Fast alle großen Marken sind mit dabei. Dazu gibt es ein reichhaltiges Angebot an Zubehör. Ein Hingucker: Der große Kawasaki-Roadshow-Truck präsentiert die neuesten Modelle des japanischen Herstellers. In seiner Motorrad-Trial-Show zeigt Timmy Hippel, was auf zwei Rädern so alles möglich ist.

„Vom Profi bis hin zum Hobbyfahrer kommt jeder auf seine Kosten“, versprechen die Organisatoren Andreas Rüther und Frank Höhle. Wie es sich für echte Motorrad-Fans gehört, ist für den „guten Ton“ natürlich ebenfalls gesorgt: Am Samstag und Sonntag spielen während der Messezeiten auf dem Festivalgelände die Live-Bands „Lied-Gut“ und „Der Bruzzler“. „Der Bruzzler“ bringt ein breites musikalisches Repertoire von den frühen Rolling Stones („Route 66“) bis zu aktuellen Hits – etwa von Daft Punk oder Pharrell Williams – auf die Bühne. Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei den 80er Jahren. Hinter dem „Schmuse-Akustik-Punk zum Mitmachen“ des Akustikduos Lied.gut verbirgt sich eine musikalische Rundreise quer durch verschiedene Jahrzehnte und Genres.Bereits zum zweiten Mal gibt es einen Motorradgottesdienst mit Ausfahrt. Andreas Rüther: „Der Zuspruch im vergangenen Jahr war mehr als gut und die Organisatoren freuen sich auf viele Teilnehmer.“

Zu den „heißen Öfen“ gesellen sich die „heißen Grills“: Gemeinsam mit dem Motorrad-Festival findet am Samstag, 17. August, die 11. Europameisterschaft im Speed-Grillen statt. Dabei gilt es, schnellstmöglich den klassischen Dreibein-Grill aufzubauen, Glut zu erzeugen und eine einzelne, möglichst perfekte Wurst zu grillen. Eine fachkundige Jury nimmt die Zeit, bewertet Wurst- und Grillzustand und ermittelt die Sieger-Teams. Dabei geht es um Ruhm und Ehre – vor allem aber um die begehrten Wurst-Pokale.

Am Samstagabend folgt die obligatorische Biker-Party zu Live-Musik auf dem Open-Air-Gelände. Ab 19 Uhr tritt die Briloner Formation „Rustikarl“ auf. Die aufstrebende Formation hat insbesondere bei Auftritten in der Region bereits für richtig Furore gesorgt. Ab 20 Uhr wird dann „Maniac“ dem Publikum einheizen.

Zudem gibt es von Freitag bis Sonntag nicht nur umfangreiche Informationen rund um das Thema Zweirad „aus erster Hand“, sondern Beratung rund ums Reisen auf zwei Rädern – und natürlich ein reichhaltiges Angebot für das leibliche Wohl. Geöffnet ist das Gelände freitags von 16 bis etwa 19 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Ausführliche Informationen gibt es auf www.motorradmesse-olsberg.deim Internet.

