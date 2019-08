Luftballons aus Peissant in Belgien

Da hat unser Mitarbeiter Jürgen Zörner nicht schlecht gestaunt

brilon-totallokal: Direkt hinter der Firmenhalle hatten sich fröhliche, bunte Luftballons im Gebüsch verfangen. Schnell entdeckte er dann auch eine Absenderkarte. Die 10-jährige Louise aus Peissant in Belgien hatte die Ballons nur einen Tag zuvor auf die Reise geschickt. Unglaubliche 345 km Luftlinie hatten sie in so kurzer Zeit zurück gelegt, bevor sie im schönen Sauerland zur Landung ansetzten. Louise wird sich nun bestimmt über den Brief aus Madfeld freuen, dem wir das Foto von Jürgen natürlich auch beigelegt haben!

