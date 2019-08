„Der Wolf und die sieben Geißlein“ im Museumsgarten Haus Hövener

„Bei diesem Stück dürft ihr auch mal meckernd und das Theater verlassen“

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 21. August 2019 ab 15.00 Uhr wird der Museumsgarten Haus Hövener wieder einmal für die Jüngsten geöffnet. Nach dem musikalischen Kindertheater „Krümelmucke“ zwei Wochen zuvor, öffnet diesmal das Puppentheater für Kinder ab 4 Jahren die Vorhänge mit dem bekannten Stück nach den Brüdern Grimm „Der Wolf und die sieben Geißlein“ – Ziegenmutter contra böser Wolf.

Aber sie ist nicht allein, da sind schließlich noch all die kleinen Geißlein, waren es sieben? Moment mal, das waren doch eben … Mit vereinten Kräften und der nötigen Portion Mut geht es dem guten Ende entgegen.

Und so tanzen sie am Schluss alle glücklich um den Brunnen. Alle? Bis auf einen, so sieht es schließlich das Märchen vor.

Bei diesem Stück dürfen die Zuschauer übrigens auch mal meckernd das Theater

verlassen … seid gespannt!

Der Eintritt ist Dank der Unterstützung durch die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und des Kultursekretariats NRW in Gütersloh frei! Bitte denken Sie an eine Kopfbedeckung für die kleinen Besucher. Nähere Informationen bei der BWT – Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: kultur@brilon.de.

Foto: Christoph Blümer

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon