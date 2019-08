Paderborn-Lippstadt Airport erhält Zertifikat zur Barrierefreiheit

Reisen für alle

brilon-totallokal: Um Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Urlaubsstart so angenehm wie möglich zu gestalten, hat der Paderborn-Lippstadt Airport verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Hierfür wurde der Heimathafen nun mit der bundesweit einheitlichen Zertifizierung für Barrierefreiheit „Reisen für Alle“ ausgezeichnet. Damit ist der Airport nun berechtigt, für die nächsten drei Jahre die Auszeichnung „Barrierefreiheit geprüft“ zu nutzen.

Betriebe entlang der gesamten touristischen Servicekette werden von der Initiative „Reisen für Alle“ nach deutschlandweit einheitlichen Kriterien erfasst, bewertet und zertifiziert. Dadurch sollen Menschen mit Mobilitätseinschränkung verlässliche Planungssicherheit über touristische Anbieter erhalten.

Der Heimathafen erfüllt dabei Qualifikationskriterien für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Geh- oder Sehbehinderung. So befinden sich am Paderborn-Lippstadt Airport alle Check-in-Schalter, Sicherheitskontrollen sowie Warteräume im Erdgeschoss des Fluggastgebäudes. Für den Besuch der Reisebüros im Obergeschoss steht den Reisenden im Terminal ein rollstuhlgerechter Aufzug zur Verfügung. Daneben bietet der Flughafen einen Parkservice für Alleinreisende mit Behindertenausweis mit Kennzeichnung „G“ sowie einen Mobilitätsservice und Abholstationen (Infostellen im Außengelände) an. Flugreisende mit eingeschränkter Mobilität sollten die gewünschte Hilfeleistung jedoch zur Sicherheit bei der Buchung angeben oder mindestens 48 Stunden vor Reiseantritt über die Fluggesellschaft oder das Reisebüro anmelden.

„Wir wollen den gesamten Ablauf einer Reise barrierefrei gestalten, damit jeder Mensch Freizeit- und Urlaubsangebote nutzen kann. Die Auszeichnung belohnt unsere Bemühungen und schafft Transparenz für Menschen mit Mobilitätseinschränkung sowie ältere Menschen“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Die Initiative „Reisen für Alle“ wurde vom Deutschen Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e.V. und vom Verein Tourismus für Alle Deutschland e.V. (NatKo), ins Leben gerufen. Ziel ist es, eine umfangreiche Datenbank über Mobilitätsangebote zu schaffen, die im Internet auf den Seiten der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) sowie der Landesmarketing-Organisationen abgerufen werden kann. Weitere Informationen zum bundesweiten Projekt „Reisen für Alle“ und Erläuterungen zu den Anforderungen des Kennzeichnungssystems gibt es unter: www.reisen-fuer-alle.de.

50 Jahre Paderborn-Lippstadt Airport

Mit der Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens für den Bau eines Verkehrslandeplatzes nördlich von Ahden begann im Jahr 1969 die Geschichte des Paderborn-Lippstadt Airports. Der Heimathafen feiert im Jahr 2019 sein 50-jähriges Jubiläum mit einer ganzen Reihe von Aktionen und Events. Eine Übersicht der Veranstaltungen gibt es hier. Informationen zur Historie des Airports haben wir auf unserer Homepage zusammengestellt. Mehr lesen Sie hier.

Paderborn-Lippstadt Airport

Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre. Das Flugangebot umfasst im Sommerflugplan neun Direktverbindungen zu beliebten Urlaubsdestinationen in Spanien, der Türkei, Griechenland und Ägypten. Darüber hinaus stellt der Heimathafen den Anschluss der Region an den weltweiten Luftverkehr über die regelmäßige Anbindung an die Drehkreuze München und Frankfurt sicher. 2018 verzeichnete der Flughafen ein Fluggastaufkommen von rund 736.200 Passagieren sowie mehr als 40.000 Starts und Landungen.

