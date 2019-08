ALME AG stellt neuen Dorfflyer vor

Finanzielle Unterstützung durch Briloner Heimatbund Semper Idem

brilon-totallokal: Alme. Nach intensiver Planungs- und Gestaltungszeit gibt es jetzt eine neuen Flyer über Alme, das Dorf an den Quellen. Kompakt wird über die Infrastruktur von Kindergarten und Grundschule bis hin zur Schnell-buslinie Brilon – Paderborn und auch über die vielen Dorfaktivitäten informiert, die Alme lebens- und liebenswert machen.

Cordula Kaup und Melanie Stratmann von der ALME AG haben mit viel Herzblut und Liebe zum Detail die Informationen zusammengetragen, die Alme bunt und vielseitig darstellen. Für das gelungene ansprechende Layout war Emma Stratmann zuständig.

Übrigens gibt es den Flyer auch in englischer und niederländischer Fassung. Für die korrekte Übersetzung konnten Elena Pingel (Englisch) und Ewout Franse(Niederländisch) gewonnen werden.

Der Flyer hängt in Alme am „Schwarzen Brett“ gegenüber der Kirche und am Entenstall in dafür vorgesehenen Kästen aus. Außerdem liegen die Flyer in den Almer Geschäften, Lokalen und Banken, sowie in Brilon bei der BWT und im Museum Haus Hövener aus. Wer selbst Flyer benötigt, um diese auszulegen, kann sich gerne mit Melanie Stratmann (0151 555 407 52) in Verbindung setzen.

Das Projekt „Dorfflyer“ der ALME AG wurde freundlicherweise finanziell vom Briloner Heimatbund Semper idem e.V. unterstützt.

Foto (ALME AG): Cordula Kaup, Melanie Stratmann, Emma Stratmann und (unten) Elena Pingel

Quelle: Wolfgang Kraft

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon