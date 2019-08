Fledermäuse, Brückenwanderung, Märchen-Tour und mehr – spannende Entdeckungstouren für die ganze Familie 

Die Familien-Wanderwoche in der Ferienregion Winterberg und Hallenberg ist gestartet / Tolle Angebote in der Natur bis zum 17. August / Anmeldungen erforderlich

brilon-totallokal: Winterberg. Der Auftakt zur Familien-Wanderwoche hätte mit dem 3. Hochheidetag in Niedersfeld am vergangenen Sonntag nicht besser sein können. Bis zum 17. August locken in den kommenden Tagen viele weitere spannende und gleichzeitig entspannende Wander-Angebote in die schöne Landschaft der Ferienregion Winterberg und Hallenberg. Wo kann man schon mit Esel oder Alpaka wandern, hinter die Kulissen einer Bob- und Rodelbahn schauen, mit dem Ranger den Wald erkunden und vieles mehr. Für alle Angebote ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Es lohnt sich, denn das Programm kann sich wie immer sehen lassen.

Die ersten von vielen tollen Touren bieten sich schon am Mittwoch, 14. August, mit der Renau-Brückenwanderung zum Kahlen Asten um 11.30 Uhr ab Altastenberg, dem Ausflug in den Märchenwald um 14 Uhr ab Wanderparkplatz „Am Rees“ in Hallenberg, der Kinderwagen-Rallye ab der Clemensberg-Hütte in Hildfeld um 14 Uhr sowie mit der Kinderkräuter-Ferienwanderung um 15 Uhr ab der Tourist-Info Winterberg. Und es geht munter weiter. Bei der abendlichen Fledermaus-Wanderung am Freitag, 16. August, erfahren die Teilnehmer zum Beispiel viel Wissenswertes rund um die fliegenden Säugetiere. Mit Hilfe eines Detektors können die Teilnehmer Fledermäuse vor Ort aufspüren und bestimmen. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Wer den Wald und die Sonne zudem ganz früh erleben möchte, darf sich am kommenden Samstag, 17. August, in den frühen Morgenstunden auf den Heidekopfturm und auf die aufgehende Sonne freuen inklusive Frühstück in der freien Natur (Picknick muss selbst mitgebracht werden).

Dies ist aber noch lange nicht alles. Geführte Halbtages-Wanderungen sowie Bobbahn- und Altstadtführungen machen ebenfalls Lust auf mehr. Folgend der Programm-Überblick:

Mittwoch, den 14.08.2019

• Renau-Brückenwanderung zum Kahlen Asten, 11:30 Uhr in Altastenberg (mit Anmeldung)

• Unterwegs im Märchenwald, 14 Uhr, Wanderparkplatz „Am Rees“ in Hallenberg (mit Anmeldung

• Kinderwagenrallye, Clemensberg-Hütte Hildfeld um 14 Uhr (mit Anmeldung)

• Kinderkräuter-Ferienwanderung, 15 Uhr an der Tourist-Info Winterberg (mit Anmeldung)

Donnerstag, den 15.08.2019

• Geführte Eselwanderung sechs Stunden, 11 Uhr an der Eselstation am Big Mountain in Winterberg, (mit Anmeldung)

• Halbtagswanderung, 14 Uhr an der Tourist-Info Winterberg (mit Anmeldung), mit der Sauerland SommerCard einmalig kostenfrei

Freitag, den 16.08.2019

• Geführte Eselwanderung 3 Stunden, um 10 und 14 Uhr an der Eselstation am Big Mountain in Winterberg, (mit Anmeldung)

• Alpakawanderung 2,5 Stunden, 16 Uhr ab Schützenhalle Züschen, (mit Anmeldung)

• Der Fledermaus auf der Spur, 20.30 Uhr am „Haus des Gastes“ Winterberg-Züschen (mit Anmeldung)

Samstag, den 17.08.2019

• Frühwanderung Morgenstund hat Gold…, 5 Uhr am Wanderparkplatz „Am Rees“ in Hallenberg (mit Anmeldung)

• Panorama-Tour durch die Bobbahn, 10 Uhr am Eingang Panorama-Erlebnis-Brücke am Erlebnisberg Kappe (mit Anmeldung)

• Altstadtführung, 14 Uhr an der Tourist-Information Winterberg (mit Anmeldung), mit der Sauerland SommerCard einmalig kostenfrei

• Bobbahnführung, 14 Uhr Treffpunkt Eingang obere Bobbahn (mit Anmeldung), mit der Sauerland SommerCard einmalig kostenfrei

Info-Box:

• Weitere Informationen unter anderem zu den Anmelde-Formalitäten, den Kosten und Treffpunkten gibt es auf www.winterberg.de, in den Tourist-Informationen Winterberg und Hallenberg sowie in einem eigens erstellten, übersichtlichen Flyer.

• Anmeldungen sind möglich bei der Tourist-Information Winterberg, Am Kurpark 4, 59955 Winterberg, Telefon: 02981 92 50 0!

Quelle: Ralf Hermann, Winterberg

