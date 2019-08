Spannend ab dem ersten Tag Sparkasse Hochsauerland begrüßt 6 neue Auszubildende

Am 1. August hat für sechs junge Leute das Berufsleben mit der Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann bei der Sparkasse Hochsauerland begonnen.

brilon-totallokal: Die ersten Wochen starten für die Auszubildenden besonders spannend: Gleich zu Beginn wurden sie durch den neuen Vorstandsvorsitzenden Ingo Ritter begrüßt. Während eines zweitägigen Workshops mit der Ausbildungsleiterin Christiane Plinge erhielten die neuen Mitarbeiter erste Einblicke in den Sparkassenalltag. Vor den Auszubildenden liegen nun spannende und herausfordernde Ausbildungsjahre, in denen sie nicht nur fachliche Kenntnisse sondern auch das Arbeiten im Team erlernen und somit ihre soziale Kompetenz stärken.

Im Rahmen der anspruchsvollen Ausbildung wird die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule durch zahlreiche fachspezifische Schulungen und Trainings, video-unterstütztes Lernen mit „Prüfungs-TV“ und den digitalen Ausbildungsnachweis ergänzt.

„Wir investieren gezielt in eine qualifizierte Ausbildung und eine fortwährende Weiter-bildung“, so Sparkassendirektor Ingo Ritter.

Derzeit bildet die Sparkasse Hochsauerland insgesamt 14 junge Leute aus. Bereits seit 2014 wird auch die Kombination aus Ausbildung und dualem Studium angeboten, bei der die Auszubildenden in viereinhalb Jahren drei Abschlüsse erwerben: Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt und Bachelor of Science/Bachelor of Arts.

vl.: Melanie Schmidt, Marvin Hädicke, Jerome Scholz, Natalie Bigge, Osman Ertürk, Aysu Ekinci, Ausbildungsleiterin Christiane Plinge

