IG Metall Olsberg auf der Motorradmesse

Motorradmesse in Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Am kommenden Wochenende (16. – 18.08.2019) startet die Motorradmesse in Olsberg und auch die IG Metall Olsberg ist mit der Roadshow wieder dabei. Am Infomobil der IG Metall kann man sich über die neusten Entwicklungen bei den Tarifverträgen erkundigen. Es gibt aber auch Informationen zu guten, ausgezeichneten Betrieben in der Region. Informationen zum Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz und zum Bildungsurlaub für die Arbeitnehmer werden nicht fehlen. Für unsere kleinen Gäste dürfte die eine oder andere Überraschung auch dabei sein.

Quelle: Mareike Wiese, IG Metall Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon