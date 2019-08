Kartoffelbraten und Oldie Night der Carnevals- Gesellschaft Hoppecke am 24. August 2019

Große Party mit Michael Rosenkranz & Band sowie Walter Scholand

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr feiert die CGH wieder ihr traditionelles Kartoffelbraten, um die lange Wartezeit auf die fünfte Jahreszeit zu verkürzen. Dazu laden wir alle Hoppeckerinnen und Hoppecker, Gäste, Karnevalsfreunde aus Nah und Fern sowie Musikbegeisterte am Samstag, den 24. August 2019 ab 17.31 Uhr auf die Hellewiese Hoppecke ein. Ab 17:31 Uhr spielt Walter Scholand Hits der 70er und 80er bevor ab 20.55 Uhr Michael Rosenkranz & Band mit ihren All-Time Hits die Stimmung an der Hütte weiter anheizen.

Für das leibliche Wohl ist natürlich wieder bestens gesorgt: Ob original russisches Schaschlik, Spießbraten, Leckeres vom Grill, Reibeplätzchen oder dunkles Meilerbier im Pitcher- hier ist für Jung und Alt immer etwas dabei. Natürlich gibt es auch wieder unsere traditionellen Kartoffeln frisch aus dem Buchenholzfeuer.

Auf Ihren Besuch freut sich die Carnevals-Gesellschaft Hoppecke 1861 e.V.

Schon jetzt können sich alle Interessierten das HSK Turnier am 27. Oktober 2019 in der Hoppecker Schützenhalle vormerken. Anmeldeformulare und Infos gibt es bei der Carnevals Gesellschaft Hoppecke: hsk-turnier-2019@web.de. Der Anmeldeschluss ist der 31. August.

