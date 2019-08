Niederländisch-Schnupper-Workshop bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: In diesem Schnupper-Workshop lernen die Teilnehmenden die niederländische Konversation auf unterhaltsame Art in Theorie und Praxis kennen: Sie erlernen sicher und unkompliziert die Basiskommunikation auf Niederländisch und erfahren mehr über Land und Leute – inklusive Mittagsimbiss und kleinem Stadtrundgang. Der Workshop findet am Samstag, den 7. September, von 10:00 bis 15:30 Uhr in der Olsberger VHS-Geschäftsstelle statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

