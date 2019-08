Arbeitsunfall in Hoppecke

brilon-totallokal: Dort war gegen 10.30 Uhr ein 33-jähriger Mann in einem Lager für Altbatterien bei Wartungsarbeiten mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der 33-Jährige wurde zunächst vom Rettungsdienst stabilisiert und konnte dann mit einem so genannten Schleifkorb über die Drehleiter aus dem Gebäude geborgen werden. Die technische Rettung gestaltete sich durch die enge und hohe Bauweise des Gebäudes schwierig.

Der Mann wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Unfallursache liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. Die Löschgruppe Hoppecke und der Löschzug Brilon waren mit 20 Einsatzkräfte bis 13.00 Uhr im Einsatz.