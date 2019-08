Auch im Jubiläumsjahr des Löschzug Brilon e.V. wird wieder ein Waldfest im Rochus gefeiert.

Zahlreiche Besucher konnten wir an unserem Jubiläumswochenende im Mai begrüßen und dafür möchten wir uns noch einmal herzlich bedanken

brilon-totallokal: Wir hoffen alle Besucher hatten viel Freude an dem vielseitigen Programm, dass die Jugendfeuerwehr, das Tambourkorps und die Einsatzabteilung ihnen geboten hatte.

Das Waldfest im Rochuswäldchen ist uns eine Herzensangelegenheit. Schon seit über sechzig Jahren veranstalten wir mit großem Aufwand ein zünftiges Waldfest mitten in Brilon. Daher würden wir uns riesig freuen, wenn Sie uns auf unserem Fest besuchen. Auch wenn es schon das zweite Fest in diesem Jahr ist, was kann sinnvoller sein, als mit Freunden schöne Stunden zu verbringen und gleichzeitig die eigenen Feuerwehr zu unterstützen?

Wir, der Löschzug Brilon e.V., laden alle Freunde, Förderer und Gäste ganz herzlich zum Waldfest am 17. und 18. August ein.

Festablauf:

Am Samstag eröffnen wir das Waldfest um 18:30 Uhr im Rochuswäldchen in der Rochusstraße. Das Tambourkorps begrüßt alle Gäste um 20 Uhr mit einem Platzkonzert, anschließend übernimmt DJ Henning. Mit guter Musik, kühlen Getränken und süffigen Cocktails, bester Stimmung und angenehmen Gästen wird es ein schöner Abend.

Am Sonntag starten wir um 10 Uhr mit einem Festhochamt an der Rochuskapelle. Sollte es, ausnahmsweise, schlechtes Wetter geben, wird die Messe unter das schützende Festzelt verlegt. Musikalisch begleitet wird die Messe von der Jagdhornbläsergruppe Brilon.

Die Jagdhornbläser Brilon spielen auch beim anschließenden Frühschoppen. „Am Sonntag bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Rochuswald“, so lautet das Motto am Sonntagmittag, wofür wir allerlei Leckereien für unsere Gäste bereiten.

Für den gesamten Sonntag ist ein buntes Kinderprogramm vorbereitet und wer möchte, kann bei den beliebten Rundfahrten mit unseren Einsatzfahrzeugen Brilons Straßen einmal mit einem anderen Blickwinkel durchfahren.

Wir hoffen allen Besuchern so ein schönes und abwechslungsreiches Wochenende zu bereiten. Kommen Sie zu uns und feiern mit ihrer Feuerwehr in angenehmer Runde bei zivilen Preisen. Dazu laden wir alle Freunde, Gönner, Feriengäste sowie die Feuerwehren aus den benachbarten Dörfern und Städten recht herzlich ein.

