Lesung im Kurpark findet im Hotel am Kurpark statt

brilon-totallokal: Unsere heutige Veranstaltung „Schaurigschöne Geschichten in einer Sommernacht“ im Rahmen von BRILON OPEN AIR im Kurpark in Brilon, müssen wir aus Gründen der Witterung leider in den Saal im „Hotel am Kurpark“ verlegen.

