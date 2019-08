Endspurt im Sommerleseclub Brilon

Brilon ist auch in diesem Sommer wieder im Leseclub-Fieber

brilon-totallokal: Über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen bei der diesjährigen Sommerferien-Aktion der Stadtbibliothek Brilon mit.

Auf die Abschlussveranstaltung am Ende des Lesesommers fiebern alle Teilnehmer des diesjährigen Clubs hin.

Am Dienstag, den 3.9.2019 ist es soweit. Dann heißt es wie im vergangenen Jahr Vorhang auf zur großen LeseOskar-Preis-Verleihung.

Auch in diesem Jahr wird die Bibliothek wieder die begehrten LeseOskar-Pokale vergeben.

Unter anderem werden die besten Buchbewertungen, die kreative Umsetzung von Büchern in Filmen und kleinen Comics und selbst geschriebene Texte prämiert.

Noch bis Dienstag, den 27. August 2019, dem letzten Ferientag, läuft der diesjährige Sommerleseclub, der vom Kultursekretariat Gütersloh und dem Land Nordrhein-Westfalen gefördert und dank der Unterstützung der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und der Firmen Egger und Oventrop in diesem aufwändigen Format durchgeführt werden kann. Spätestens am letzten Ferientag müssen die Leselogbücher in der Stadtbibliothek abgegeben werden, um in die Wertung für die LeseOskars zu kommen.

Weitere Infos Stadtbibliothek: Tel. 02961 / 794460.

Bild: LeseOskar-Trophäe

