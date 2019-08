Kunstausstellung im Museum Haus Hövener

„ Dünen & Land “, Malerei und Zeichnung von Peter Caspary

brilon-totallokal: Der Kunstverein Brilon lädt ein zur Eröffnung der Ausstellung am 23. August um 19.00 Uhr. Zu sehen sind die Arbeiten bis zum 22. Oktober.

Peter Caspary lebt und arbeitet in Wuppertal. Sein künstlerisches Schaffen umfasst Grafik und Malerei. Er war an der HFBK Akademie Düsseldorf und hat u.a. den internationalen Grafikpreis in Stuttgart und den `Goldprize der Grafikschau in Osaka`, Japan, erhalten.

In der Ausstellung zu sehen sind Zeichnungen und Leinwandbilder in Acryltechnik zum Thema Natur und Landschaft in ihrer ständigen Veränderung. Der Künstler interpretiert mit den Bildern seine Sicht der Natur. Die abstrakten Werke entstanden nach intensiven Naturstudien und geben Strukturen, Vielfältigkeit und Harmonie der Landschaften wieder, welche ihn beim Entstehen der Bilder – wie er sagt – in einen wahren Rausch versetzen.

„ … Dinge entstehen, Dinge vergehen, das Leben, das Sein überhaupt ist unaufhörliche Bewegung… Peter Caspary findet in seinen Bildern eine Entsprechung diese Bewegung der Natur zum Ausdruck zu bringen.“

( Zitat: Prof. Dr. Carl-Peter Buschkühle)

Quelle: Christel Bollen

