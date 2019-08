Filmworkshop im Sommerleseclub

Für sechs Briloner Jugendliche war die Teilnahme am Filmworkshop der Stadtbibliothek im vergangenen Jahr etwas ganz Besonders

brilon-totallokal: An drei Tagen arbeiteten sie intensiv mit dem Medienpädagogen Dennis Böddicker aus Bielefeld und Gertraud Mengeringhausen von der Stadtbibliothek, um ihren ersten Film herzustellen. Von der ersten Ideensammlung, über das Entwickeln der Geschichte bis hin zum Dreh des Films – das waren die Inhalte von drei intensiven Workshop-Tagen. Auch in diesem Jahr bietet die Bibliothek wieder einen Filmworkshop an. Er findet von Mittwoch, den 21. bis Freitag, den 23. August 2019 von 10 bis 16 Uhr statt. Wenige Plätze sind noch frei. Eine Teilnahme ab 12 Jahren ist möglich. Die Bibliothek bittet um eine Anmeldung unter 02961/794460.

Teilnehmer des vergangenen Jahres (Abdruckgenehmigung liegt vor) mit dem Medienpädagogen Dennis Böddicker aus Bielefeld und Gertraud Mengeringhausen von der Stadtbibliothek Brilon.

Bild: 3983 – Teilnehmer des Film-Workshops im vergangenen Jahr mit Dennis Böddicker, Medienpädagoge aus Bielefeld und Gertraud Mengeringhausen von der Stadtbibliothek Brilon.

Quelle: Stadt Brilon, Öffentlichkeitsarbeit

