Wanderung durch die „Toskana des Sauerlandes“

Rund 15 km durch die „Toskana des Sauerlandes“ wanderten die Kunden der Sparkasse Hochsauerland am vergangenen Sonntag

brilon-totallokal: Auf der Berg – und Auentour, mit aussichtsreichen Höhen und idyllischen Wiesentälern, durch tiefgrüne Mischwälder und offene, kleinteilige Feldlandschaften lernten sie die Toskana des Sauerlandes kennen.

Förster Volkhard Kunst, Forstwirtschaftsmeister und Wildnispädagoge Markus Genster, waren nicht nur ausgezeichnete Wanderführer sondern auch hervorragende Wissensvermittler.

Beginn der Wanderung war die Unterkirche in Hallenberg, von dort ging es zum Eishäuschen. Das Hallenberger Eishäuschen ist seit 2010 das kleinste und „coolste“ Museum in Nordrhein-Westfalen. Hier ist eine ständige Ausstellung des Eisbildhauers Joachim Knorra zu sehen, der an dem Vormittag persönlich die Fragen zu seinen Eiskunstwerken beantwortete.

Von dort ging es durch Krachmannsborn und Dreisbachtal an Braunshausen vorbei zum Jugendzelt -und Grillplatz ins Hohle Seifen. Hier erwartete die Wanderer das Team vom Hotel Liebesglück in Winterberg mit einer schmackhaften Gulaschsuppe.

Nach der Mittagsrast ging es dann über Homböhl und Siegelsberg zum Brauhof

nach Hallenberg. Ein frischgezapftes Hallenberger Landbier , das mit dem reinen Wasser aus dem Tiefenbrunnen im Naturschutzgebiet und dem Malz der Gerste, die sechs Hallenberger Landwirte auf den Äckern anbauen, war ein perfekter Abschluss.

