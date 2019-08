Kinder- und Jungschützenfest Altenbüren 2019

Am Samstag, den 31. August feiern die Altenbürener Kinder ihr Schützenfest

brilon-totallokal: Um 14:00 Uhr heißt es „Antreten“ am Feuerwehrplatz. Das amtierende Königspaar Hannes Aufmkolk und Anna Göke, Ihr Hofstaat, der Kindervorstand, der Schützenvorstand und hoffentlich viele Schützenbrüder marschieren, angeführt von der Altenbürener Musikkapelle, zur Schützenhalle. Dort erwarten die Gäste Kaffe und Kuchen, auch die Küche ist geöffnet. Gestärkt geht es dann unter die Vogelstange. Wer schafft es, den Birnenvogel zu erlegen und Nachfolger von Hannes zu werden? Nach der Proklamation gibt es Spiele für die Kinder und Spaß beim Ballon modellieren. Die Altenbürener Musik wird noch bis in den Abend für stimmungsvolle Stunden sorgen. Die St.-Johannes Bruderschaft lädt herzlich das ganze Dorf ein, mit den Kindern zu feiern.

Schon einen Tag vorher, am Freitag, den 30. August startet um 18:00 Uhr das Jungschützenfest an der Schützenhalle. Los geht es mit dem Vogelschießen, natürlich auf den großen Vogel. Wer löst Christopher Körner ab, der mit seiner Königin Marie Rinsche die Schützenbruderschaft im letzten Jahr hervorragend vertreten hat. Wie in den letzten Jahren wird ein spannendes Gefecht mit zahlreichen Bewerbern erwartet. Nach der Übergabe der Königskette beginnt die heiße Partynacht. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der Schützenvorstand lädt neben den Jungschützen und Ihren Freunden auch die zahlreichen Altenbürener Clubs und Stammtische ein, um Ihre Verbundenheit mit dem Schützennachwuchs zu zeigen.

Quelle: Ludger Scharfenbaum

