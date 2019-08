Brandeinsatz in Hoppecke

Im Einsatz befinden sich aktuell ca. 70 Einsatzkräfte der Löschgruppen Hoppecke und Messinghausen sowie des Löschzug Brilon.

brilon-totallokal: Hoppecke. Die Feuerwehr Brilon ist heute morgen (17.8.) um 7.30 Uhr zu einem Brandeinsatz nach Hoppecke alarmiert worden. In einem Industriebetrieb ist die Fassade eines Lagerbunkers in Brand geraten. Die Löschmaßnahmen dauern zur Zeit an und sind sehr aufwendig, da die Fassade des Bunkers geöffnet werden muss.

Der Rettungsdienst ist zur Eigensicherung der Feuerwehrkräfte vor Ort. Verletzte gab es nicht. Über Ursache und Höhe des Schadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Die L870 im Bereich Hoppecke ist zur Zeit voll gesperrt.

Quelle: A. Becker, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

