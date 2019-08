Die Jahresfahrt der Reservisten aus Brilon ging nach Bückeburg und Augustdorf

Die Reservistenkameradschaft Brilon machte am 13.07.2019 ihre Jahresfahrt

brilon-totallokal: Zuerst ging die Fahrt nach Bückeburg ins Hubschraubermuseum. Dort wurde in einer Zeitreise von der geschichtlichen Entwicklung des Hubschrauberfluges bis zur aktuellen Technik viele zivile und militärische Hubschrauber erklärt und die Funktionsweise an Modellen erläutert Am frühen Nachmittag ging es weiter nach Augustdorf zu einer militärhistorischen Sammlung der Bundeswehr in die General-Feldmarschall-Rommel Kaserne.

Während einer 90 min. Führung wurde die historische Entwicklung von der Pz.Brg. 21 erklärt sowie verschiedene militärische Geschütze und Fahrzeuge der letzten 100 Jahre gezeigt. Zum Abschluss der Jahresfahrt gab es noch einen gemütlichen Abend in der Stadtschenke.

Foto: Privat

Quelle: Manfred Penz, Reservistenkamerdaschaft Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon