„Mit Rad zur Tat“ – bis 31.10.2019 mitmachen und gewinnen

3 Hauptgewinne in Form von 3 Gutscheinen á 500 €, sowie 6 Gutscheinen á 100 € warten auf ihren glücklichen Besitzer

brilon-totallokal: Mitte November findet die Verlosung statt. Voraussetzung für die Teilnahme an der Verlosung ist die Abgabe der Teilnehmerkarte(Scheckkartenformat) bis zum 08.11.2019 bei den Sponsoren Feldmann GmbH, EBike Store Schröder, Zweiradwelt Neumann (liquid-life) und den Krankenkassen AOKNordWestund der BARMER.

Alle die bereits eine Anmeldekarte ausgefüllt haben, aber noch keine Teilnehmerkarte besitzen, können sich diese im Rathaus der Stadt Brilon abholen.

Die einzige Bedingung: An 20 Tagen mit dem Rad zur Tat fahren! „Ich habe vor den Ferien so viele Schülerinnen und Schüler mit dem Rad zur Schule fahren sehen. Die Anmeldungen sind aber von vielen leider ausgeblieben.“ reflektiert Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Auch nach den Ferien gibt es bis zum Ende des Aktionszeitraumes am 31.10.2019 noch viele Möglichkeiten die Teilnahmebedingung zu erfüllen. Der Bürgermeister hofft sehr, dass mehr Schüler die Chance nutzen und sich bei dieser Aktion anmelden.

Nicht vergessen: Die Mitglieder der Krankenkassen AOK Nordwest sowie der BARMER erhalten Bonuspunkte im Rahmen ihres Bonusprogramms, die auch wiederum zu tollen Prämien führen.

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen, sowie Anmelde- und Teilnehmerkarten, erhalten Sie bei allen fünf Sponsoren Feldmann GmbH, EBike Store Schröder, Zweiradwelt Neumann (liquid-life), den Krankenkassen AOKNordWestund der Barmer, sowie bei der BWT und im Rathaus.

