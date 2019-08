RadWerk Upland e.V. / Ergebnisse Rennsportwochenende

Hessencup-Finale in Gemünden. Glückwunsch an organisierenden SSV Bunstruth

brilon-totallokal: Zum Finale in Gemünden trat noch einmal die ganze Cup-Familie an. Anspruchsvolle Technikparcours forderten den Sportlern noch einmal alles an fahrtechnischem Können ab. Angelehnt an den neuen Geschicklichkeitskatalog war so manche Raffinesse zu meistern.

Im anschließenden Cross Country-Rennen ließen die Führenden des Cups nichts mehr anbrennen. Rita Pollack wurde im Technikteil Dritte und im Cross Country-Rennen Fünfte. Punktgleich mit der Vierten wurde sie im Tagesergebnis Fünfte.

Sven Pollack kam als Vierter durch den Technikparcours. Im Cross Country-Rennen fiel er zuerst wegen abgesprungener Kette und Seitenstichen zurück, konnte aber wieder auf- und überholen und kam als Fünfter ins Ziel. Im Tagesergebnis wurde er Vierter.

In der Gesamtwertung des Hessencups belegten Rita und Sven Pollack nach sechs Wettbewerben die Plätze 5 und 4.

Im Rennen der Männer kam Jary Biederbick im reinen Cross Country-Rennen auf einen tollen zweiten Platz und avanciert immer mehr zum Cross Country-Fahrer.

Dieser erste Hessencup beim SSV Bunstruth war eine gelungene, super organisierte Veranstaltung – das bringt Nordhessen voran. Die RadWerker kommen gerne wieder!

Bilder: Verein / Sportler

BU.: Jary Hessencup Gemünden

Quelle:RadWerk Upland e.V., i.A. Marion Pollack, Vorstand

