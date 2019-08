RAMMSTEIN Tribute Show mit STAHLZEIT live on Tour in Olsberg 2020

Das große Vorbild RAMMSTEIN hat mit den letzten aktuellen Stadion-Shows alle Rekorde gebrochen.

brilon-totallokal: Olsberg. Die Band ist aktueller denn je. STAHLZEIT schafft es, so ein gigantisches Konzept auchjenseits der Stadien umzusetzen, ohne dass es zu einem peinlichen Abklatsch aufkleiner Flamme verkommt. STAHLZEIT wird zu Recht als die Nummer 1 unter den Tribute Shows gehandelt. Mit enorm großem Aufwand kreiert die Band seit fast 15 JahrenShows der Superlative. Ein Team aus rund 30 Personen reist mit 2 Nightlinern undmehreren Trucks durch Europa.

STAHLZEIT leben und atmen im Takt des musikalischen Brachial-Herzschlags. Durch ihre Adern fließt der unstillbare Drang auf der Bühne neue Dimensionen zu kreieren, die mit den Grenzen des Vorstellbaren kokettieren. Die Pyroshow wird so kompromisslos und spektakulär umgesetzt, dass man bei STAHLZEIT die Hitze bis zu den entferntesten Plätzen spüren kann. Schweiß, Feuer und diese einzigartige Energie fährt den Besuchern während der rund zweieinhalbstündigen Show durch Mark und Bein. Nirgendwo anders lässt sich der Spirit von RAMMSTEIN so hautnah erleben. Die „SCHUTT+ASCHE“ – Tour ist eine neue Show mit einerneuen Setliste und vielen Weiterentwicklungen. Die neuen Hits von RAMMSTEIN sind mit

im Gepäck und selbstverständlich auch die älteren Klassiker. Viele bekannte Großlocations wie Jahrhunderthalle Frankfurt, Philharmonie Stuttgart, Circus

Krone München, Sparkassen-Arena Kiel, Columbiahalle Berlin, etc. stehen jährlich auf dem Tourplan, so auch wieder am Samstag, 25.04.2020 ab 20 Uhr in der Konzerthalle Olsberg. Wie Konzertveranstalter Gisbert Kemmerling verrät, haben sich die gestandenen Herren von Stahlzeit für Olsberg eine besondere Hammer Show ausgedacht!

Schließlich kenne sie die Halle und die tolle Atmosphäre von früheren Konzerten.

Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen möchte, der sollte sich frühzeitig um Tickets zum Vorverkaufspreis bei CTS eventim www.eventim.de, oder EEL Tickets www.rockineeltickets.de kümmern.

Denn wie beim Original heißt es auch bei STAHLZEIT inzwischen ganz oft: LEIDER AUSVERKAUFT!

Die Show wird unterstützt von DasÖrtliche, sowie der WARSTEINER Brauerei.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen erhält man unter www.kemmerling-konzerte.de

Samstag, 25.04.2020 · 20 Uhr · Konzerthalle Olsberg

Quelle: Gisbert Kemmerling, Konzert- & Eventagentur

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon