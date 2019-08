Logbücher noch bis 27. August abgeben

brilon-totallokal: Olsberg. Die Sommerferien sind bald vorbei und auch der Sommerleseclub der Stadtbücherei Olsberg nähert sich seinem Ende. Erstmals durften in diesem Jahr alle Leseverrückten, ob jung oder alt, am Sommerleseclub teilnehmen – allein oder auch in Teams.

Der Teamgedanke scheint vielen Clubbern gefallen zu haben: „Zahlreiche Familien oder Gruppen von Freunden haben sich zusammengefunden und gemeinsam geschmökert, gebastelt und Stempel im Logbuch gesammelt“, freut sich Büchereileiterin Petra Böhler-Winterberg.

Letzter Abgabetermin für die Logbücher ist Dienstag, 27. August, bis 18 Uhr in der Stadtbücherei Olsberg. Das Team der Stadtbücherei braucht noch etwas Zeit, um die Logbücher zu sichten und mit einer Jury die kreativsten Logbücher, coolsten Teamfotos oder fantasievollsten Team-Namen zu küren, bevor diese dann auf der Abschlussparty mit einem Lese-Oskar prämiert werden. Bei der Abgabe der Leselogbücher bekommen alle erfolgreichen Teilnehmer einen Gutschein für die Abschlussparty.

Die Party startet am Freitag, 6. September, um 16.30 Uhr. Wer Lust hat, kann in der Sabbelkiste vor dem Greenscreen erzählen, wie ihm der neue Sommerleseclub gefallen hat. Highlight der Abschlussparty ist die Ausgabe der Urkunden für erfolgreiche Teilnahme und die Verleihung der Lese-Oskars.

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon