Neue morgendliche Sportkurse bei der VHS Brilon

Geführte Meditation

brilon-totallokal: Jeder Mensch sehnt sich nach Harmonie, Ruhe und Geborgenheit, im Einklang mit sich selbst und seiner Umgebung. Gerade in der heutigen Zeit, die geprägt ist von permanenter Reizüberflutung, fällt es uns oft schwer zur Ruhe zu kommen. Die Geführte Meditation ist eine Möglichkeit der Entspannung. Sie aktiviert sanft, der Atem verlangsamt sich, die Frequenz der Herzschläge nimmt ab, innere Anspannung löst sich und der Energiefluss wird wahrgenommen. Ziel der Meditation ist, dass der Teilnehmende in einen entspannten Zustand gelangt und mit seinem Inneren in Kontakt tritt. Der Kurs beginnt am 16. September und findet an zehn Montagen jeweils von 8:15 bis 9:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Yoga – Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Wollen Sie fit und flexibel werden oder bleiben? Suchen Sie Entspannung, Abschalten vom Alltag oder Erholung? Dann seien Sie neugierig auf Yoga! Beim Üben von Yoga spielt es keine Rolle, wie alt man ist, wie groß oder wie schwer. Das Praktizieren bietet exzellente Möglichkeiten, den Körper fitter, gesünder und beweglicher zu machen, den Alterungsprozess zu verlangsamen und die Konzentration zu verbessern. Alles in allem kann Yoga zu einem insgesamt verbesserten körperlichem und geistigem Wohlbefinden verhelfen. Der Kurs findet ab dem 16. September an zehn Montagen jeweils von 9:15 bis 10:45 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Zumba®-Fitness

Zumba® ist ein Tanz-Fitness-Programm, welches durch lateinamerikanische und internationale Rhythmen inspiriert ist. Der Kurs kombiniert die Fröhlichkeit und das Temperament der lateinamerikanischen Tänze mit einfachen Schrittkombinationen, kleinen Choreografien und einem intensiven Training des Herz-Kreislauf-Systems und der Muskulatur: Auf feurige, lateinamerikanische Rhythmen wie Salsa, Samba, Merengue heißt es einfach nur nachtanzen, mittanzen und abtanzen. Ohne es richtig zu merken, absolvieren die Teilnehmenden ein kalorienverbrennendes Programm, denn Spaß an der Bewegung zu den Rhythmen steht im Vordergrund. Für die Zumba®-Fitness muss man kein Tanzprofi sein, um mitzumachen; die Schritte sind einfach zu erlernen und werden Stück für Stück von der Trainerin beigebracht. Das Wichtigste ist, sich zur Musik zu bewegen und Spaß daran zu haben. Zumba® eignet sich für Frauen und Männer aller Altersklassen. Der Kurs beginnt am 16. September und findet an zehn Vormittagen jeweils von 10:00 bis 11:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon