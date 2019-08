Kindergärten fit für die Zukunft

Die CDU Hochsauerland lädt ein zum Fachgespräch

brilon-totallokal: Im Januar 2019 hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen mit dem Pakt fürKinder und Familien die zentralen Eckpunkte fürdie Novellierung des Kinderbildungsgesetzes vorgestellt. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Grundlage dafür geschaffen werden, die Kinderbetreuung in NRW qualitativ und quantitativ fit für die Zukunft zu machen.

Dabei drängen sich Fragen auf: Wie können ausreichend Kita-Plätze garantiert oder wie kann die Qualität der Kinderbetreuung sichergestellt werden? Die heimische CDU lädt ein, am Donnerstag, den 12. September um 18 Uhr im Hotel am Kurpark (Brilon), über Fragen wie diese und über die Chancen des neuen Kinderbildungsgesetzes zu diskutieren. Gast wird Jens Kamieth, Sprecher für Familie, Kinder und Jugend der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, sein. Um Anmeldung wird bis zum 5. September telefonisch unter 0291 – 99590 oder per Mail an info@cdu-hsk.de gebeten.

Quelle: i.A. Larissa Vollmer, CDU-Kreisverband Hochsauerland

