Freie Plätze Eltern-Kind-Turn-Kurse in Olsberg

Die VHS Olsberg bietet ab dem neuen Semester wieder Eltern-Kind-Turn-Kurse in Olsberg an

brilon-totallokal: Durch fröhliche Kreisspiele und ansprechende Bewegungslandschaften werden die Kinder hier altersgerecht und ihrem Entwicklungsstand entsprechend gefördert und gefordert. Der Spaß an der Bewegung steht dabei im Vordergrund. Die Kurse beginnen am Freitag, den 20. September, und finden an zehn Nachmittagen jeweils von 15 bis 16 Uhr oder von 16 bis 17 Uhr in der Turnhalle der Städtischen Förderschule statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule, Brilon-Marsberg-Olsberg

