Wellness und Schwimm-Spaß ab 1. September wieder zu gewohnten Öffnungszeiten

brilon-totallokal: Olsberg. Wellness, Erholung für Körper und Seele und Schwimm-Spaß sind in der Sauerlandtherme garantiert: Das Aqua Olsberg hat ab Sonntag, 1. September, wieder zu seinen gewohnten Zeiten geöffnet.

„Nach einigen Wochen mit gewissen Einschränkungen können wir unseren Besuchern wieder das gesamte Aqua-Programm zu den üblichen Öffnungszeiten anbieten“, freut sich Badleiter Johannes Butterweck. Hintergrund: Weil – wie in sehr vielen Bädern in Deutschland – die Personalsituation angespannt war und neue, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung standen, musste die die Sauerlandtherme in einigen Bereichen ihre Öffnungszeiten anpassen.

Damit ist es jetzt vorbei: „Im Team des AquaOlsberg gibt es neue Gesichter, die nun bestens für ihre verantwortungsvollen Aufgaben vorbereitet sind“, unterstreicht Aqua-Geschäftsführer Andreas Rüther. Für die eingeschränkten Öffnungszeiten habe man in den vergangenen Wochen von den Besucherinnen und Besuchern im Regelfall breiten Rückhalt erfahren:“Insbesondere dann, wenn wir erklären konnten, dass dabei Sicherheit und Aufenthaltsqualität unserer Gäste zu 100 Prozent im Vordergrund stehen.“

Immer aktuelle Infos zum AquaOlsberg gibt es unter www.aquaolsberg.deim Internet oder unter www.facebook.de/aquaolsberg.deauf Facebook. Dort finden sich übrigens auch stets Informationen zu freien Stellen in der Sauerlandtherme.

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

