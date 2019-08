Aus der belgischen Partnerstadt Heusden-Zolder erreicht uns eine schreckliche Nachricht

Beim Einsturz von Gebäudeteilen des brennenden Hauses sind zwei junge Feuerwehrleute aus der Partnerstadt tödlich verletzt worden

brilon-totallokal: Die Freunde des Partnerschaftskomitees informierten uns, dass bei einer Brandkatastrophe in der Nachbarstadt von Heusden-Zolder (Beringen) auch die gesamte Feuerwehr aus Heusden-Zolder im Einsatz war. Beim Einsturz von Gebäudeteilen des brennenden Hauses sind zwei junge Feuerwehrleute aus der Partnerstadt tödlich verletzt worden, ein weiterer wurde lebensgefährlich verletzt. Die Nachricht von dem Unglück wurde in Heusden-Zolder mit Trauer und Entsetzen aufgenommen. Im Rathaus der Partnerstadt wurde ein Kondolenzbuch ausgelegt.

Bürgermeister Mario Borremanns und seine Stellvertreter sowie der Chef der Feuerwehr trugen sich als erste ein, in der Stadt heulten für eine Zeit die Sirenen zum Gedenken an die Unfallopfer.

In einer Mitteilung an die Presse erinnerten die Verantwortlichen der Feuerwehr an den risikoreichen Einsatz vieler freiwilliger Feuerwehrleute und die Verantwortung auch auf der kommunalen Ebene für eine sachlich und personell gut ausgestattete Feuerwehr im Dienste der Allgemeinheit. Gerade solche schlimmen Ereignisse zeigten immer wieder, dass durch den freiwilligen und ehrenamtlichen Einsatz von Menschen das Zusammenleben in unseren Städten und Gemeinden erst möglich werde.

Die Partnerschaftsvereinigung und die Stadt Brilon übermittelten ihre Trauer und ihr Mitgefühl an die Gemeinde Heusden-Zolder, die Feuerwehr in der Partnerstadt und an das dortige Partnerschaftskomitee.

