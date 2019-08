Eine Frau spielt der „Wolf und die sieben Geißlein“

Kerstin Wiese faszinierte Jung und Alt mit ihrem „Ein-Frauen-Puppentheater“

brilon-totallokal: Dass mit sehr wenigen Mitteln und gekonntem Verwandlungsgeschick das bekannte Grimm-Märchen vom „Wolf und den sieben Geißlein“ nur von einer Darstellerin inszeniert werden kann, erlebten weit über 100 Kinder am Mittwoch, 21. August 2019 im Museumsgarten am Haus Hövener.

Kerstin Wiese faszinierte Jung und Alt mit ihrem „Ein-Frauen-Puppentheater“. Blitzschnell verwandelte sie sich von der alleinerziehenden Geißenmutter mit ihren Kindern in den gefräßigen Wolf. Die Kinder waren begeistert, die Eltern und Großeltern nicht minder. Der Puppentheaterspielerin hat es aber auch in Brilon sehr gut gefallen. Sie plant, im nächsten Jahr wieder aufzutreten. Dann aber voraussichtlich mit ihrer Version von den „Bremer Stadtmusikanten“, wo sie Esel, Hund, Katze und Hahn in einer Band vereinigt.

Dank der freundlichen Unterstützung durch die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und durch die Förderung des Kultursekretariats NRW in Gütersloh war wieder einmal der Eintritt zum Kindertheater frei.

Foto: Christoph Kloke/“Brilon Kultour”

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

