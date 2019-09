99 Heißluftballone am ersten Mongolfiade-Samstag

Zweiter Montgolfiade-Tag verwöhnt mit traumhaftem Morgenstart und farbenfrohen Drachen

brilon-totallokal: Warstein, 31. August 2019 – Der zweite Tag der 29. Warsteiner Internationalen Montgolfiade startete dieses Jahr vom Oeventroper Flugplatz. Dort stiegen 99 Heißluftballone am frühen Morgen gen Himmel. Am Vormittag färbten Drachen den Himmel über dem WIM-Gelände bunt. Der abendliche Massenstart fiel aufgrund böigen Windes aus.

Wie im berühmten Songtitel von Sängerin Nena stiegen am zweiten Tag 99 Ballone beim Morgenstart vom Oeventroper Flugplatz in die Luft. Auf dem Startgelände in Warstein sorgten am Vormittag farbenfrohe Krokodile, Mantarochen und luftgefüllte Baustellenfahrzeuge für einen bunten Himmel. Der Drachenclub Paderborn war erstmalig auf der WIM zu Gast und begeisterte die Besucher. Der Abendstart musste aufgrund des böigen Windes kurzfristig abgesagt werden. Dennoch kamen die rund 21.000 Besucher ab 19 Uhr voll auf ihre Kosten: Der Pilot Lin Yuan-Ting und sein Team aus Taiwan rüsteten ihren „OhBear“ für die WIM-Besucher auf. Auch die beliebte Lokomotive, eine Sonderform mit einer Länge vom 35 Metern zeigte sich für einige Minuten aufgerüstet auf dem Startfeld. Mit einem romantischen Candlelight-Glow zu Musiktiteln wie „The Power of Love“ und John Miles legendärem „Music“ sowie einem aufregenden Feuerwerk ging der erste Montgolfiade-Samstag zuende.