Hier zu den Bildern: Gelungene 1. Wallfahrt des Stadtschützenverbandes Brilon

(Hier zu den Bildern Klicken) Zum Abschluss feierte Propst Dr. Reinhard Richter mit rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Entenstall

brilon-totallokal: Erstmalig richtete der Stadtschützenverband Brilon am 31.08.2019 eine eigene Wallfahrt aus. Diese führte über zwei Stationen durch das Quellgebiet der Alme und wurde durch die beiden Almer Schützenbruderschaften St. Ludgerus und St. Sebastian vorbereitet. Die musikalische Umrahmung übernahm die Vereinigte Allagener Notenwarte. Viele Abordnungen der Schützenbruderschaften und -vereine des Briloner Stadtgebietes nahmen mit ihren Fahnen an der Wallfahrt teil.

Zum Abschluss feierte Propst Dr. Reinhard Richter mit rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Entenstall (Almer Dorfplatz) die Hl. Messe. In seiner Predigt lobte Propst Dr. Richter die Initiative der Briloner Schützenvereine, eine solche Wallfahrt durchzuführen: „Es ist gut, wenn wir uns als Christen auf den Weg durch unsere Landschaft machen. Die vielen Wegkreuze und Bildstöcke erinnern uns daran, dass wir in einer durchbeteten Landschaft leben, die Gott uns geschenkt hat und für die wir Verantwortung tragen.“

Nach der Hl. Messe, zu der auch Familien und Mitchristen aus der Umgebung gekommen waren, blieben die Wallfahrer und Wallfahrerinnen noch einige Stunden in geselliger Runde beisammen. In vielen Gesprächen und bei bestem Wetter wurden Kontakte geknüpft und aktuelle Themen diskutiert.

Der Vorstand des Stadtschützenverbandes Brilon möchte die Wallfahrt in Zukunft regelmäßig durchführen.

Quelle: NiklasFrigger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon