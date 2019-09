Planspiel Börse für Schüler startet am 25. September 2019

Die Börse im eigenen Klassenzimmer

brilon-totallokal: Mit einem Wertpapierdepot und einem fiktiven Startkapital von 50.000 € starten die Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr nun zum 37. Mal in das Planspiel Börse.

Am 25. September beginnt der Wettbewerb, zu dem die Sparkassen bundesweit einladen und bei dem auch wieder zahlreiche Teams aus Frankreich, Italien, Luxemburg und Schweden dabei sein werden. Auch dieses Jahr dürfen sich die 4-6 köpfigen Teams auf attraktive Preise freuen.

Über elf Wochen werden sich die Gruppen an deutschen und europäischen Börsenplätzen versuchen und erste Erfahrungen auf dem virtuellen Parkett sammeln.

Erfahrung ist ein wichtiges Stichwort, das sich das Planspiel Börse Jahr für Jahr als Ziel setzt. Es soll die jungen Teilnehmer für den Umgang mit Geld sensibilisieren und ihnen finanzielle Grundkenntnisse vermitteln, was heutzutage zunehmend wichtiger wird.

Das Börsenspiel ist also eine gute Möglichkeit dieses Wissen zu erlangen, wie Frau Anne Stahlmecke, Lehrerin des Berufskollegs Olsberg, bestätigt:

„Die Teilnahme am Planspiel Börse lässt Schülerinnen und Schüler hautnah miterleben, was an den Aktienmärkten geschieht und wie man ein Gespür für Wertpapiere und Aktienkurse entwickelt! Dabei konnten sie spannende Einblicke in die Welt des Geldes erlangen! Zusätzlich gibt es tolle Preise zu gewinnen! Wir, das Berufskolleg Olsberg, werden gerne wieder teilnehmen!“

Neu dieses Jahr ist, dass Spielgruppen auf maximal 6 Personen verkleinert werden. Das soll den Effekt haben, die Spielorganisation und damit auch den Lernerfolg zu optimieren.

Zugleich können die Schüler ihre Kauf-/Verkaufentscheidungendokumentieren, um Entscheidungen für andere Gruppenmitglieder nachvollziehbar zu machen.

Registrierung und Teilnahme am Planspiel Börse erfolgen einfach über Desktop, Tablet oder Smartphone. Das neue Anmeldeverfahren ermöglicht es den Teilnehmern noch einfacher am Spiel teilzunehmen. So kann der Spielgruppenleiter seine Gruppenpartner einfach über WhatsApp zum Spiel einladen.

Die Sparkasse Hochsauerland zeichnet die besten Schülerteams mit attraktiven Geldpreisen, sowie einer eintägigen Fahrt in Börsenmetropole Frankfurt am Main aus.

Die bundesweit besten Schülerteams in der Depotgesamtwertung sowie in der Nachhaltigkeitswertung werden zur exklusiven Planspiel-Börse-Gala mit mehrtägigem Rahmenprogramm eingeladen.

Die Teilnahme am Planspiel Börse ist kostenlos. Die Sparkasse Hochsauerland übernimmt alle anfallenden Teilnahmegebühren. Alle weiterführenden Schulen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Hochsauerland sind eingeladen mit zumachen.

Foto: ©DSV

Quelle: Agnes Klingelhänger, Sparkasse Hochsauerland

