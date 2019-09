Wir drehen die Zeit zurück

Tag des offenen Denkmals am Essigturm in Brilon-Wald

brilon-totallokal: Am Sonntag, den 8.9.2019 wird ab 11 Uhr in Brilon-Wald am Essigturm die Zeit zurückgedreht. Zum Tag des offenen Denkmals haben sich die Firma Condensator Dominit gemeinsam mit Brilon-Wald aktiv einiges einfallen lassen.

Die Hauptattraktion wird selbstverständlich der Essigturm sein, der für alle Besucher an diesem Tag als Denkmal zu besichtigen ist. Es werden Zeitzeugen in Form von ehemaligen Degussamitarbeitern vor Ort sein. Die Besucher werden die Möglichkeit haben, so Einblick in die damalige Holzkohleproduktion in Brilon-Wald zu bekommen. Damals waren rund 300 Mitarbeiter bei der Degussa angestellt und verdienten dort ihren Lebensunterhalt. Als Highlight wird es original Holzkohle aus Bodenfelde, der Schwesterfirma des ehemaligen Werks in Brilon-Wald zu kaufen geben.

Aber nicht nur die Vergangenheit soll an diesem Tag im Vordergrund stehen, denn für Brilon-Wald gibt es eine sehr positive Wende an dieser Stelle im Ort. Dr. Christian Dresel wird in einigen Monaten mit seiner Firma Condensator Dominit das Bremeketal verlassen und seinen neuen Produktionsstandort in Brilon-Wald beziehen. Der Ort ist stolz darauf in kürze einem Weltmarkführer eine neue Heimat zu geben. An diesem Tag kann man sich als Besucher also auch ein Bild von der Zukunft in Brilon-Wald machen.

Für das leibliche Wohl und die Unterhaltung an diesem Nachmittag sorgt der Verein Brilon-Wald aktiv. Es wird Kartoffeln aus dem Buchenfeuer geben, um den Standort gerecht zu werden. Für Kaffee und Kuchen, kalte Getränke und bayrische Leckereien ist bestens gesorgt.

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit original Sauerländer Bienenhonig und Likör zu probieren und zu kaufen. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg und viele kleine Überraschungen. Es lohnt sich also einen Ausflug nach Brilon-Wald zu unternehmen.

Quelle: Ariane Drilling, Ortsvorsteherin in Brilon-Wald

