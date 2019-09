Trendwende nach Rekordtief

Krankenhaus-Geschäftsführer René Thiemann redet nicht um den heißen Brei herum

brilon-totallokal: Die Fakten liegen auf dem Tisch und sind jetzt auch in der Mitarbeiterversammlung des Krankenhaus Maria-Hilf klar angesprochen worden.

Fest steht: Die im Wirtschaftsplan 2018 angenommenen Ziele wurden deutlich verfehlt. So stellte der Aufsichtsrat am Dienstag vergangener Woche den Jahresabschluss 2018 mit einem Defizit in Höhe von rund 3,8 Mio. Euro fest. “Der Geschäftsverlauf 2018 ist bei weitem nicht zufriedenstellend”, so Thiemann.

Trotz der schwierigen Situation in 2018 und der verzögerten Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen in 2019, die erst nach dem Wechsel in der Geschäftsführung im April begannen, habe das Krankenhaus gute Chancen, die Schieflage zu überwinden und wieder in eine vorwärts gerichtete, stabile Entwicklungsphase zu kommen. Dies könne aber nur gelingen, wenn die eingeleiteten Maßnahmen weiter konsequent fortgesetzt würden. “Dazu brauche ich die volle Unterstützung von Mitarbeitern und Betriebsrat“, so Thiemann weiter.

Auch mit dem im Juni 2019 zwischen den Gremien der Gesellschaft geschlossenen Solidarpakt wurde ein Schritt in die richtige Richtung getan.

Dieser sieht vor, dass sowohl der Gesellschafter als auch die Belegschaft des Krankenhauses einen Beitrag zur Unterstützung der Sanierungsmaßnahmen leisten. Ausdrücklich bedankt sich Thiemann bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich am Solidarpakt beteiligt haben.

Erste Erfolge zeichnen sich auch bei der Stabilisierung der Fallzahlen und Erlöse seit dem 2. Quartal ab. Diese positive Entwicklung gilt es weiter voranzubringen.

Dass der hohe Wert des Briloner Krankenhauses als Standortfaktor allen politischen Vertretern bewusst ist, bekräftigt auch Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Christof Bartsch.

Bei weiterer konsequenter Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen sieht René Thiemann gute Chancen, das hohe Defizit aus 2018 schon in diesem Jahr deutlich zu verringern sowie die Liquidität zu stabilisieren.

In der Mitarbeiterversammlung am vergangenen Mittwoch hat Thiemann die aktuelle Situation ausführlich erläutert und stieß damit auf eine positive Resonanz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

