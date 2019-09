Am Freitag, den 20. September 2019 lädt die Stadtbibliothek um 15.30 Uhr zur Veranstaltung „Vorlesen mit Hund“ ein

brilon-totallokal: Die Grundschullehrerin Claudia Vogt wird mit Kindern das laute Vorlesen üben. Zuhörer ist der geduldige und extra ausgebildete Therapiehund Wuschel aus Bad Wünnenberg. Wuschel begleitet in seinem Hunde-Alltag ein autistisches Kind in der Grundschule. Er ist den Umgang mit Kindern also gewohnt.

Das Angebot richtet sich an Kinder der 2. bis 4. Klassen. Das Vorlese-Training dauert ca. 1 Stunde und findet in einer Kleingruppe statt. Um die Veranstaltung besser planen zu können, bittet die Bibliothek um Anmeldungen unter: Tel. 02961 / 794-460.

Quelle: Anja Meyer, Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

