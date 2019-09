10. Warsteiner Majestäten-Treffen

Abendstart über Lohne und Sonderformen auf dem Startfeld in Warstein

brilon-totallokal: Warstein. Zum 10-jährigen Jubiläum: 804 Schützen trafen sich heute bei der Warsteiner Internationalen Montgolfiade und schossen einen „Ballonkaiser“ aus. Der Morgenstart fiel wetterbedingt leider aus. Beim Außenstart am Abend hoben 52 Ballone in den Himmel über Lohne ab, während sich in Warstein acht Sonderformen von ihrer schönsten Seite zeigten und für die rund 5.500 Besucher aufrüsteten.

Volles VIP-Zelt: 804 Schützen feierten beim Warsteiner Majestäten-Treffen am heutigen Dienstag bei der WIM ein ganz besonderes Fest. Die Inhaberin der Warsteiner Brauerei, Catharina Cramer, begrüßte die Schützenbrüder und -schwestern von 160 Vereinen aus der Region. Erstmalig zielten die Schützen unter freiem Himmel auf einen Holzvogel. Die Ehrenschüsse zu Beginn gaben Catharina Cramer, Vikar Lukas Schröder, Alfred Martsch (ehemals Warsteiner Brauerei) sowie Vorjahreskönig Christian Sellmann vom Schützenverein Dedinghausen. Vor jubelndem Publikum brachte der 133. Schuss die Entscheidung: „Ballonkaiser“ ist Daniel Kirsch mit Kaiserin Bianca Kirsch vom Schützenverein St. Nikolai Altengeseke 1628. Neben der Kaiserkette und einer Magnumflasche bekam der Ballonkaiser einen Hubschrauberrundflug für sich, seine Kaiser und seine Vereinskameraden über sein Heimatdorf Altengeseke. Der für den Abend geplante Massenstart musste aufgrund des Windes nach Lohne verlegt werden. 52 Ballöner hoben in den abendlichen Himmel Richtung Paderborn ab. Um den Zuschauern in Warstein etwas zu bieten, rüsteten acht spektakuläre Sonderformen auf. Darunter der Kreml mit seinen imposanten 68 Metern, der taiwanesische Bär, Rat Cheese und der Leuchtturm (47 Meter), der erstmals auf der WIM zu sehen ist. Auch die Modellballöner ließen es sich im Anschluss nicht nehmen, den Schützen und Zuschauern eine Show zu bieten. Pünktlich zum Mini-Night-Glow mit drei Hüllen waren alle Ballonteams wohlbehalten vom Außenstart zurückgekehrt und sorgten für einen stimmungsvollen Abschluss des WIM-Dienstags.

BU.: Acht Sonderformen hatten am Dienstagabend auf dem WIM-Gelände ihren großen Auftritt und sicherten sich den Applaus der 5.500 Besucher. Quelle: Sinje Vogelsang, Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon