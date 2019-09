Beim NRW-Cup in Pracht kämpften die RadWerker um die Punkte

NRW-Cup in Pracht – RadWerker kämpfen um die Punkte

brilon-totallokal: Es folgen noch vier Läufe, bis die Gesamtsieger für 2019 feststehen. Es wird um jeden Platz und jeden Punkt gekämpft. In Pracht stand ein reines Cross Country-Rennen auf dem Plan. Rita Pollack kam bei den Schülerinnen der Gruppe U13 gut vom Start weg, verlor auf der Strecke aber den Anschluss. Etwas Trainingsrückstand und eine Erkältung hingen ihr noch etwas nach. Platz 10 stand am Ende zu Buche.

Bei den Jungen der Gruppe U15 nutzten die starken Fahrer aus Rheinland-Pfalz das für sie nah gelegene Pracht, um ihre Stärke zu zeigen. Maxim Roor und Sven Pollack fuhren in einer starken Fünfergruppe, die sich die Führungsarbeit teilte. Ab der dritten Runde setzte sich Sven an die Spitze und führte bis 500 Meter vor dem Ziel. Da kam die Attacke von seinem stärksten Rivalen im Kampf um Platz drei in der Gesamtwertung, Max Wergen. Er zog an Sven vorbei und wurde verdienter Achter im Ziel; Sven Neunter. Maxim verlor durch einigen Trainingsrückstand den direkten Anschluss an diese Gruppe und wurde 14..

Sein erstes Cross Country-Rennen bestritt Timo Wiegelmann. Als Langstreckenfahrer waren die Cross Country-Runden eine ganz andere Herausforderung, die er als 21. gut meisterte.

Die Startaufstellung erfolgt immer nach dem Gesamtstand im Cup. Er stand als Nachmelder ganz hinten und überholte immerhin noch sieben Fahrer.

Weiter geht es am 15.09.2019 in Wetter. Es bleibt spannend!

