1. Preis für Kita St Elisabeth Brilon

Für ihr religionspädagogisches Projekt „Musical Arche Noah“ wird die Kita St. Elisabeth in Brilon mit dem ULLA Preis des Erzbistums Paderborn ausgezeichnet

brilon-totallokal: Die Preisverleihung erfolgt am 9. Oktober durch Weihbischof König in Paderborn. Monatelang hatten die Kinder mit den Fachkräfte nach dem für alle kath. Kitas im Erzbistum ausgeschriebenen Jahresthema „Die Welt ist bunt, die Welt ist rund“ geprobt, gebastelt, Kostüme gebastelt, gesungen und sich auf den großen Tag der Aufführung vorbereitet, freut sich Manuela Elias, Leitung der Kita. Herzliche Glückwünsche überbrachte auch die Kath. Kita gem. GmbH Hochsauerland Waldeck als Träger und Propst Dr. Reinhard Richter dem Team die für die gelungene Umsetzung des pastoralen Auftrags in der Kita.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

