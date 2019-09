Gute Qualität bei der Darmkrebsbehandlung im Briloner Krankenhaus bescheinigt

Erneut und in Folge Gütesiegel des WDC erhalten

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr schmückt das Gütesiegel des Westdeutschen Darm-Centrums (WDC) in Düsseldorf das Eingangsfoyer des Briloner Maria-Hilf-Krankenhauses. In dem Zertifikat wird dem städtischen Krankenhaus einmal mehr eine gute Qualität bei der Behandlung von Darmkrebs attestiert. Das WDC hebt dabei die überdurchschnittlich hohe Qualität bei den Operationen von Patienten mit Dickdarmkrebs hervor.

Damit widerspricht das Maria-Hilf eindrucksvoll der immer wieder geäußerten These, dass nur große Krankenhäuser den Qualitätsanforderungen für eine sehr gute medizinische Behandlung genügen. “Bei der Diskussion über die Qualität von Krankenhäusern sollte man eben genauer hinsehen”, meint der Briloner Chirurgie-Chefarzt Dr. med. Ralf Kirchner. Er stellt zufrieden fest, dass Brilon beim Gütesiegel wieder im oberen Feld der teilnehmenden Krankenhäuser liegt. “Und das, obwohl die Patienten in Brilon rund fünf Jahre über dem Durchschnitt der Patientengruppe in den Vergleichshäusern liegt.”

Der Chefarzt betont, dass in Brilon Dickdarmkrebspatienten ausschließlich von zwei speziellen Operateuren mit jahrzehntelanger Erfahrung versorgt werden. Chirurgen in Ausbildung dürfen diese Eingriffe im Mara-Hilf dagegen nicht vornehmen. “Dies ist die Basis für den uns erneut bescheinigten Erfolg auf diesem Gebiet”, freut sich auch Krankenhaus-Geschäftsführer Rene Thiemann.

Im Übrigen haben chirurgische Kliniken in Deutschland nur ab einer bestimmten Anzahl von Tumoroperationen die Möglichkeit, sich als Darmzentrum zertifizieren zu lassen. Hierfür ist eine eigene Pathologie erforderlich. Dies ist in Brilon über eine Kooperation mit dem Klinikum Kassel gegeben. Mit dem WDC-Gütesiegel dürfen die ausgezeichneten Krankenhäuser dann auch offensiv um Patienten werben.

Das Westdeutsche Darm-Centrum wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, allen freiwillig teilnehmenden Krankenhäusern ihre Behandlungsqualitätsdaten bei Darmtumoren statistisch aufbereitet vorzulegen, um so einen Vergleich mit den anderen Kliniken zu ermöglichen.

Darmkrebs ist mit etwa 60.000 Neuerkrankungen jährlich eine der häufigsten Tumorerkrankungen in Deutschland.

Durch die Fortschritte in der Behandlungsqualität im Laufe der Jahre sind auch nach zehn Jahren noch etwa 80 Prozent der Betroffenen beschwerdefrei.

Ganz entscheidend dabei ist die optimale chirurgische Behandlungsqualität.

Ziel ist es u.a. auch in Brilon, die erforderlichen Eingriffe so schonend vorzunehmen, dass möglichst wenige bis keine Komplikationen auftreten.

