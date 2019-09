LeseOskar-Preisverleihung

Der SommerLeseClub der Stadtbibliothek Brilon ist mit einer feierlichen Preisverleihung im Bürgerzentrum Kolpinghaus zu Ende gegangen

brilon-totallokal: 360 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in diesem Sommer dabei. Fast alle waren der Einladung der Stadtbibliothek gefolgt. Zehn LeseOskars wurden durch den Überraschungsgast “Diamond” (alias Aktionskünstler Oliver Kessler) verliehen. Zu den strahlenden Gewinnerinnen gehörten unter anderem Felicitas Hoffmann und Greta Schudelski, die für ihr kreatives LeseLogBuch ausgezeichnet wurden.

Dank der Unterstützung durch die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, die Firmen Egger und Oventrop,Regionalverkehr Ruhr-Lippe (RLG)und DB Bahn WestfalenBuskonnte die Bibliothek auch in diesen Ferien wieder ein abwechslungsreiches Programm in den Ferien anbieten.

BU.: Felicitas Hoffmann und Greta Schudelski mit ihrem LeseOskar

