Freiwillige Feuerwehr prüft Hydranten in Bruchhausen

brilon-totallokal: Bruchhausen. Aktiv für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger: Die Löschgruppe Bruchhausen der Freiwilligen Feuerwehr prüft am Samstag, 7. September, von 8 bis etwa 15 Uhr die Hydranten in der gesamten Ortslage von Bruchhausen. Die Stadtverwaltung Olsberg weist darauf hin, dass in Einzelfällen die Trinkwasserqualität beeinträchtigt wer-den kann. Deshalb sollten nach Möglichkeit keine Wasch- oder Spülmaschinen in Betrieb genommen werden. Außerdem bittet die Stadtverwaltung alle Fahrzeughalter und -halterinnen darauf zu achten, dass die Hydranten nicht zugeparkt werden.

Quelle: Jörg Fröhlingr, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon