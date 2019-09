Skiclub Olsberg im Moviepark

Sommerfamilienfreizeit in diesem Jahr im Moviepark Botropp

brilon-totallokal: Wieder einmal zum Abschluss der Sommerferien fand auch in diesem Jahr die Sommerfamilienfreizeit des Skiclub Olsberg statt.

Diesmal besuchten 21 Kinder und 17 Erwachsene für ein Wochenende den Moviepark Germany in Bottropp-Kirchhellen.

Bei strahlendem Sommerwetter erkundeten die Kinder und natürlich auch Ihre Eltern die verschiedenen Filmkulissen und Ihren spektakulären Fahrgeschäften.

Ein Highlite waren auch die Stundshows in denen die Tricks der Filmbranche gezeigt wurden.

Nach dem aufregenden Tag wurde dan am Abend das Hotel im nahegelegenden Schermbeck bezogen und bei leckerem Essen, ein paar Kaltgetränken und Spielen ließen wir den Tag dann ausklingen.

Am nächsten Tag nach dem reichhaltigen Frühstück im Hotel stand der 2. Besuch im Moviepark an. Bei schönen Wetter nahmen wir uns noch einmal die besonderen Attraktionen im Park vor bevor wir uns dann am späten Nachmittag dort verabschiedeten.

Der Jugendwart dankt allen Teilnehmern für das Super zusammenspiel und die schöne Gemeinschaft.

