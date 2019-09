Saisonende im Waldfreibad Gudenhagen

Geänderte Öffnungszeiten im Hallenbad Brilon

brilon-totallokal: Der Badebetrieb im Freibad in Gudenhagen endet in diesem Jahr zum 08.09.2019. Ab dem 09.09.2019 hat das Bad geschlossen. Rund 34.000 Besucherinnen und Besucher erfreuten sich in dieser Saison einer angenehmen Abkühlung im Waldfreibad.

Bis zum 08.09.2019 gelten weiterhin die geänderten Öffnungszeiten im Briloner Hallenbad. Am Wochenende 07./08.09.19 bleibt das Bad geschlossen. Ab der nächsten Woche sind Hallenbad und Sauna wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Nähere Informationen erhalten Sie direkt im Hallenbad Brilon unter Tel. 02961/987915 oder unter www.brilon.de.

Schwimmmeister Dietmar Michel und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch.

Quelle: Anja Meyer, Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon