Förderbescheid überreicht

520.000 Euro für Umgestaltung von Markt und Umfeld

brilon-totallokal: Olsberg. Ein festes Fundament für den nächsten Baustein zu einer modernen und zukunftsfähigen Olsberger Innenstadt: Ferdinand Aßhoff, Leiter der Abteilung Regionale Entwicklung, Kommunalaufsicht und Wirtschaft bei der Bezirksregierung Arnsberg, überreichte jetzt einen Förderbescheid über gut 520.000 Euro an Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer. Mit dieser Summe unterstützt das Land NRW die Umgestaltung von Marktplatz, einem Abschnitt der „Rutsche“ sowie von Mühlenufer und Dr.-August-Grüne-Weg.

„Mit der Maßnahme, um die es jetzt geht, schaffen wir ein Bindeglied zwischen den bisherigen Umgestaltungsmaßnahmen an Bahnhofstraße und Kreisverkehr Markt zum Kurpark Dr. Grüne, der ebenfalls mit Unterstützung von Fördermitteln weiterentwickelt wird“, freut sich Wolfgang Fischer. Gleichzeitig markiert das Projekt den Schlussbaustein der Städtebauförderung für den Ortskern Olsberg.

Mit der nun erhaltenen Landesförderung kann die Stadt Olsberg 60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für das Projekt decken. Gut angelegtes Geld, wie Bürgermeister Wolfgang Fischer unterstreicht: „Durch das Zusammenspiel der Maßnahmen, mit denen wir die Ortskerne von Olsberg und zukünftig Bigge modernisieren, und auch durch private Investitionen, die so ausgelöst werden, erzeugen wir einen Mehrwert für Bürgerschaft und Gäste.“ Ferdinand Aßhoff nutzte die Gelegenheit, die bisherigen baulichen Maßnahmen in Olsberg „unter die Lupe zu nehmen“ – und zeigte sich beeindruckt: „Man sieht deutlich, was für ein Entwicklungsschub hier ausgelöst wird.“

Mit der Umgestaltung der „Rutsche“ will die Stadt Olsberg noch im jahr 2019 beginnen. Die Umgestaltung des Marktplatzes und der weiteren Bereiche ist für 2020 vorgesehen. Das Maßnahmenpaket ist Teil des Gesamtkonzeptes für den Ortskern Olsberg. Aktuell finden die baulichen Maßnahmen im Bereich Sachsenecke statt; im kommenden Jahr soll dann die Neugestaltung und Bebauung des ehemaligen Krankenhausgrundstückes in Olsberg beginnen.

Foto: Förderbescheid überreicht: (v.li.) Ferdinand Aßhoff, Leiter der Abteilung Regionale Entwicklung, Kommunalaufsicht und Wirtschaft bei der Bezirksregierung Arnsberg, mit Bürgermeister Wolfgang Fischer und Hubertus Schulte, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung.

Bildnachweis: Stadt Olsberg

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

