Themen-Tage vom 17. bis 20. September im Seniorenzentrum St. Engelbert in Brilon

brilon-totallokal: Die Anzahl der an Demenz erkrankten Menschen wächst und damit steigt auch die Zahl der betreuenden Angehörigen, Zugehörigen und ehrenamtlich Betreuenden. Der Umgang mit Erkrankten stellt Betreuende häufig vor große Herausforderungen und kann sehr belastend sein. Die Themen-Tage „Leben inklusive Demenz“ richten sich mit unterschiedlichen Angeboten an Angehörige, Ehrenamtliche und Interessierte. Die Veranstaltungen finden im Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8, Brilon, statt und sind für die Teilnehmer kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich. Telefon 02961 9657 414 (Jutta Hillebrand-Morgenroth) oder per Mail j.hillebrand-morgenroth@caritas-brilon.de .

Termine & Themen

Verstehen und (Durch-)Atmen – Wenn die Welt grau wird!

Anregungen und Hilfestellung für Angehörige von Menschen mit Schwermut, Traurigkeit & dementiellen Erkrankungen

Teilnehmer: Angehörige/Zugehörige, ehrenamtlich Betreuende

Dienstag, 17.09.2019, 15.30 bis 18.00 Uhr

Mit allen Sinnen – Anregung der Sinne & Erinnerungen wecken!

Die wohltuende Wirkung von Düften auf dementiell erkrankte Menschen

Teilnehmer: Angehörige/Zugehörige, ehrenamtlich Betreuende und Interessierte

Mittwoch, 18.09.2019, 16.00 bis 18.00 Uhr

Seelische und körperliche Balance – Ausgleich schaffen & Kraft schöpfen mit Yoga

Körper-, Atem- und Entspannungsübungen zur Stärkung der physischen und psychischen Gesundheit

Teilnehmer: Angehörige/Zugehörige, ehrenamtlich Betreuende

Donnerstag, 19.09.2019, 18.00 bis 20.00 Uhr

Beitragen – Demenzgerechter Gottesdienst in der Kapelle des Seniorenzentrums St. Engelbert

Eingeladen sind Angehörige und dementiell Erkrankte, Betreuende und Interessierte

Freitag, 20.09.2019, 10.30 Uhr

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon