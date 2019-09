VHS-Kurse im September

Rückenfit für Sie und Ihn

brilon-totallokal: Die Ursachen vieler Alltagsbeschwerden beruhen häufig auf bestimmten Muskelschwächen des Bewegungsapparates, die durch jahrelange einseitige Belastung zustande kommen.

Im Kurs lernen Sie grundlegende Übungen kennen, mit denen Sie auch zu Hause selbständig trainieren können. Das Ziel ist die Förderung von Gesundheit und Vorbeugung von Rückenschmerzen, nicht deren Therapie.

Der Kurs startet am Dienstag, den 17.09.2019, um 19:00 Uhr in Brilon-Alme. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-bmo.de oder 02961 6416.

Englisch von Anfang an

Mit Englischkenntnissen kommen Sie überall auf der Welt weiter. Ab Sie haben Englisch nie in der Schule gelernt – oder alles vergessen? Dann sind Sie in diesem Kurs genau richtig.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Hörverstehen und Sprechen. Der Kurs startet am Donnerstag, den 19.09.2019, um 09:00 Uhr in Brilon. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-bmo.de oder 02961 6416.

Polnisch für Anfänger

Sie möchten einen ersten Einblick in die polnische Sprache und Kultur bekommen, um sich rasch auf Reisen, im Beruf oder mit polnischen Freunden auszutauschen?

Ziel dieses Kurses ist es, die Teilnehmenden mit Alltagssituationen vertraut zu machen. Auch individuelle Themenwünsche können berücksichtigt werden.

Der Kurs startet am Donnerstag, den 19.09.2019, um 18:00 Uhr in Brilon. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-bmo.de oder 02961 6416.

Malen in der Nass-in-Nass-Öltechnik

Im Workshop wird die Nass-in-Nass-Technik Schritt für Schritt vorgestellt und eingeübt, am Ende des Tages können Sie ein fertig gemaltes Bild mit nach Hause nehmen.

Der Kurs findet am Samstag, den 14.09.2019, von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr in Olsberg statt. Das Motiv des Kurses lautet: Blumen nach Gary Jenkins.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-bmo.de oder 02962 3080.

Kung-Fu für Kinder und für Erwachsene

Kung Fu ist für Kinder und Jugendliche die ideale Art um Kraft, Ausdauer und Gleichgewichtssinn zu schulen und Konzentrationsfähigkeit und Körperhaltung zu fördern.

Formen und Techniken basieren auf den Stilen Xingyi und Bagua und sind nicht auf Wettkampf, sondern auf die Selbstverteidigung ausgelegt.

Der Kurs für Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren beginnt am Montag, den 16.09.2019, um 17:00 Uhr in Olsberg.

Ebenfalls am Montag, den 16.09.2019, beginnt um 19:30 Uhr in Olsberg Kung-Fu für Erwachsene (ab 16 Jahren). In diesem Kurs werden die Stile Xingyi und Baguazhang trainiert.

Xingyi ist durchschlagend und geradlinig, mit explosiven Schlagtechniken. Baguazhang hingegen ist rund und eher ausweichend mit vielen Hebelanwendungen.

Weitere Informationen und Anmeldung für beide Kurse unter www.vhs-bmo.de oder 02962 3080.

